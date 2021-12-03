HATAY'DA COĞRAFİ İŞARET TESCİL ATAĞI; 14 ÜRÜN TESCİLLENDİ - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESO) tarafından gastronomi kenti seçilen Hatay'da günümüze kadar 14 ürün coğrafi işaretle tesillendi. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) yanı sıra, belediye, kurum ve kuruluşların da yaptığı başvurularla tescil edilen ürünler, kent ekonomisine katkı sağlıyor.

Hatay'da, yöreye ait ürünler tek tek tescilleniyor. Kentte, 2005 yılından meşhur Antakya künefesi ile başlayan serüvende günümüze kadar, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) yanı sıra, ildeki bazı belediye, kurum ve kuruluşların da yaptığı başvurularla tescil edilen ürünlerin sayısı 14'e yükseldi. Kentte, bu güne kadar yöresel anlamda, Antakya künefesi, Antakya sürkü, Antakya küflü sürkü, Antakya kağıt kebabı, Antakya tuzlu yoğurdu, Antakya carra peyniri, Samandağ biberi, Hatay kabak tatlısı, Hatay Defne sabunu, Hatay ipeği, Dörtyol mandarini, Belen Kömürçukuru pekmezi, Kırıkhan kavunu ve üflemeli bir çalgı türü olan Samandağ neyi de coğrafi işareti alınarak tescillendi.

15 ÜRÜN TESCİLLENMEYİ BEKLİYOR

Hatay genelinde yöreye ait olan 15 ürün için de, coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı. Kentte, belediye, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Antakya Künefelik Peyniri, Antakya Künefesi AB başvurusu, Hatay biber salçası, Hatay nar ekşisi, Hatay ceviz reçeli, Hatay halhalı zeytini, Altınözü zeytinyağı, Hatay lif kabağı, Kırıkhan siyah havucu, Altınözü cimemi, Hatay kömbesi, Hatay Reyhanlı humusu, Hatay kaytaz böreği, Hatay oruğu ve İskenderun döneri için coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı. Öte yandan, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından yeni bir başvuru hazırlığı da yapıldı. ATSO tarafından ilerleyen günlerde, Hatay barburi üzümü, Hatay zahteri, Hatay karakılçık buğdayı ve Hatay enginarı için coğrafi işaret başvurusu yapılacak.

'EKONOMİK CANLILIĞA SEBEP OLDU'

Coğrafi işaret başvurusu anlamında Hatay'da öncülük yaptıklarını söyleyen ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, 'Coğrafi tescilini yaptırdığımız ürünlerle ciddi anlamda bir sinerji yarattık. Ekonomik canlılığa sebep oldu. Bizim öncülüğümüzde başlayan bu çalışmada Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğini her zaman yanımızda hissettik . onlara teşekkür ediyorum. Bunun dışında bizim öncülüğümüzde başlayan bu coğrafi tescil ürün seferberliğine, diğer ticaret odaları ve diğer STK'lar ve belediyelerde bu çalışmaya destek vermeye başladı. Onlarda bireysel olarak coğrafi ürünleri tescil hakkı kazanmaya başladılar. Hatay'da coğrafi tescile layık çok fazla ürün var' dedi.

'BUNDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

Coğrafi ürün tescilinin kentin gastronomisi ve turizmi açısından önem arz ettiğini belirten Hatay Turizm ve Gastronomi Derneği Başkanı Mehmet Saltan, şu ifadelere yer verdi 'Şu anda birçok tescilli ürünümüz bulunmaktadır. Bundan memnuniyet duyuyoruz. İlimize gelen turistlerin bu tescilli coğrafi işaretli ürünleri alması bizim için gerçekten büyük mutluluk verici. Hatay, UNESCO tarafından tescilli bir gastronomi şehridir. Bu anlamda kentte, kurum ve kuruluşların yaptığı ve uzun bir çalışma gerektiren yöresel ürünlerin tescili Hatay'ımızın olmazsa olmazıdır, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.