Hatay'da çöp kamyonuyla konteyner arasında sıkışan temizlik işçisi öldü - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöp kamyonuyla konteyner arasında sıkışan temizlik işçisi yaşamını yitirdi.

Sakarya Mahallesi'nde temizlik işçisi Mustafa Güney (36), çöp konteynerini boşaltacağı sırada kamyon ile konteyner arasında sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Güney, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.