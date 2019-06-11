Son Dakika Haberleri: Hatay'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
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Hatay'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

5 saat önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğe ait ceset bulundu.

Hatay'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu, System.String[]
Hatay'ın Antakya ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğe ait ceset bulundu.
İlçeye bağı Kuzeytepe Yeni Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bir çöp konteynerinde bebek cesedinin olduğunu görenler polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yeni doğmuş bebeğin cesedini otopsisi için Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:02 Kaynak: AA
Antakya, Hatay, Güncel
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