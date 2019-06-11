Hatay'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
5 saat önce
Hatay'ın Antakya ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğe ait ceset bulundu.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:02 Kaynak: AA
'ın Antakya
ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğe ait ceset bulundu.
İlçeye bağı Kuzeytepe
Yeni Mahallesi Uğur Mumcu
Caddesi'nde bir çöp konteynerinde bebek cesedinin olduğunu görenler polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yeni doğmuş bebeğin cesedini otopsisi için Mustafa Kemal Üniversitesi
(MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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