Son Dakika Haberleri: Hatay'da Çöpte Çuval İçinde Kadın Cesedi Bulundu

Hatay'da Çöpte Çuval İçinde Kadın Cesedi Bulundu

31 dakika önce

Hatay'da çöp konteynerinin yanına bırakılan çuval içerisinden elleri ve ayakları bağlanmış bir kadın cesedi çıktı.

Hatay'da çöp konteynerinin yanına bırakılan çuval içerisinden elleri ve ayakları bağlanmış bir kadın cesedi çıktı.

Olay, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesindeki Tabakhane Caddesi'nde meydana geldi. Caddede temizlik yapan belediye çalışanları, çöp konteynerinin yanına bırakılan çuvalı almak istedi. Çuvalın ağır olduğu fark eden temizlik işçileri, içini açıp baktıklarında kadın cesediyle karşılaştı. Şoka giren temizlik işçilerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polislerin olay yerinde yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan ve 60'lı yaşlarda olduğu düşünülen kadının, elleri ve ayaklarının bağlı olduğu görüldü. Kadının cesedi Polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelenin ardından morga kaldırıldı. Talihsiz kadının ölüm nedeni ve kimliği yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kadının kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü ve çöpe bırakıldığıyla ilgili de çalışma başlatan polis, incelemelerine çok yönlü olarak devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:49 Kaynak: DHA

İşçi, Hatay, 3. Sayfa
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