Son Dakika › Güncel › Hatay'da çorabından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Hatay'da çorabından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
7 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çorabından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:18 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çorabından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişinin üzerinde arama yaptı.
Çorabında bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar bulunan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Takla atan otomobilden çıkanların ilk derdi uyuşturucu maddeyi saklamak oldu Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim 9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: "Pişman değilim, ben sadece içiciyim"