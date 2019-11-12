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Son Dakika Güncel Hatay'da çorabından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da çorabından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çorabından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı.

Hatay'da çorabından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çorabından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişinin üzerinde arama yaptı.

Çorabında bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar bulunan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:18 Kaynak: AA
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