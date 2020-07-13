Hatay'da coşkulu şampiyonluk kutlaması (2) - Son Dakika

Hatay'da coşkulu şampiyonluk kutlaması (2)
Hatay'da coşkulu şampiyonluk kutlaması (2) ŞAMPİYON HATAYSPOR, COŞKUYLA KARŞILANDI TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Adanaspor deplasmanından 3 puan ile ayrılan Hatayspor, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Hatay'da coşkulu şampiyonluk kutlaması (2)
ŞAMPİYON HATAYSPOR, COŞKUYLA KARŞILANDI
TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Adanaspor deplasmanından 3 puan ile ayrılan Hatayspor, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hatayspor kafilesini taşıyan otobüs gece saatlerinde kente giriş yaparken, kalabalık taraftar topluluğu tarafından karşılandı. Elde ettiği şampiyonluk ile 53 yıllık Süper Lig hasretine son veren Hatayspor, kentte büyük coşku ile karşılandı. Şampiyonluğu kutlayan taraftarlar takım otobüsüne alkışlarla eşlik ederek şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Hatay'ın Erzin ilçesinden Antakya'ya kadar gelen Hatayspor futbolcuları ve yönetimi taraftarlarla birlikte şampiyonluğu kutladı. Kente giriş sırasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, taraftarları selamladı. Başkan Savaş'a CHP Hatay Milletvekilleri İsmet Tokdemir ve Mehmet Güzelmansur eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 04:06 Kaynak: DHA
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