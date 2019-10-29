Hatay'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Hatay'da Cumhuriyetin ilan edilmesinin 96'ıncı yıldönümü gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

Hatay Valiliği'nde Vali Rahmi Doğan'ın bayram tebriklerini kabul etmesi ile başlayan etkinlikler Merkez Antakya ilçesindeki Gündüz Caddesi'nde devam etti. Saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı ile başlayan programda Hatay Valisi Rahmi Doğan günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada Bugün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan ve onun Türk milletinin karekterine en uygun idare olarak ifade ettiği dünyanın en çağdaş yönetim şekli olan Cumhuriyetimizin 96'ıncı yıldönümünü kutlamanın büyük coşkusunu, heyecanını ve mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz dedi.

Vali Rahmi Doğan'ın konuşmasının ardından program şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileri ile devam etti. Gerçekleştirilen tören geçişi ile program son buldu.