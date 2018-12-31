Hatay'da Çuval İçinde Kadın Cesedi Bulundu
18 dakika önce İlandır
Hatay'ın Antakya ilçesinde çöp konteynerinin yanına bırakılmış kadın cesedi bulundu.
Hatay
'ın Antakya
ilçesinde çöp konteynerinin yanına bırakılmış kadın cesedi bulundu.
Haraparası Mahallesi'nde çöp konteynerinin yanında duran çuval içerisinde ceset olduğunu gören belediye temizlik işçileri polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede çuval içerisinde elleri ve ayakları bağlı cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi.
Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:30 Kaynak: AA
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