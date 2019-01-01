Hatay'da Çuvalın İçinde Kadın Cesedi Bulunması
14 dakika önce
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çöp konteynerinin yanına bırakılmış kadın cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Hatay
'ın merkez Antakya
ilçesinde çöp konteynerinin yanına bırakılmış kadın cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, dün temizlik görevlilerince Yavuz Sultan Selim
Caddesi Asi Nehri kenarındaki çöp konteynerinin yanında çuvalın içinde kadın cesedi bulunduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve cenazenin Gülüstan A'ya (37) ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.
"Kasten öldürme" suçunu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunan İ.U'nun gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüphelinin Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:57 Kaynak: AA
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