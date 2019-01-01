Son Dakika Haberleri: Hatay'da Çuvalın İçinde Kadın Cesedi Bulunması

Hatay'da Çuvalın İçinde Kadın Cesedi Bulunması

14 dakika önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çöp konteynerinin yanına bırakılmış kadın cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hatay'da Çuvalın İçinde Kadın Cesedi Bulunması, System.String[]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çöp konteynerinin yanına bırakılmış kadın cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, dün temizlik görevlilerince Yavuz Sultan Selim Caddesi Asi Nehri kenarındaki çöp konteynerinin yanında çuvalın içinde kadın cesedi bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve cenazenin Gülüstan A'ya (37) ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

"Kasten öldürme" suçunu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunan İ.U'nun gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüphelinin Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:57 Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel
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