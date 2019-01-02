Hatay'da Çuvalın İçinde Kadın Cesedi Bulunması
42 dakika önce İlandır
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde cesedi çöp konteynerinin yanına çuval içerisinde bırakılmış halde bulunan kadının cenazesi toprağa verildi.
Hatay
'ın merkez Antakya
ilçesinde cesedi çöp konteynerinin yanına çuval içerisinde bırakılmış halde bulunan kadının cenazesi toprağa verildi.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan 37 yaşındaki Gülistan Aşık'ın cenazesi Yayladağı
ilçesine bağlı Bozlu Mahallesi Çok Amaçlı Salonuna getirildi.
Burada kılınan namazın ardından Gülistan Aşık'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye kadının ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Olay
Önceki gün Haraparası Mahallesi'nde çöp konteynerinin yanında duran çuval içerisinde ceset olduğunu gören belediye temizlik işçileri polise haber vermiş ve yapılan incelemede çuval içerisinde elleri ve ayakları bağlı halde bulunan cesedin Gülistan Aşık'a ait olduğu tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında olayla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:30 Kaynak: AA
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