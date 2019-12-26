Hatay'da "Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da 'Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' ilan edilmesi - Son Dakika

Hatay'da "Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilmesi

6 saat önce

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçeleri arasındaki alanın, "Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilmesi sayesinde, olumsuz yapılaşmanın ve çeşitli madencilik faaliyetlerinin önüne geçileceğini söyledi.

Hatay'da

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçeleri arasındaki alanın, "Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilmesi sayesinde, olumsuz yapılaşmanın ve çeşitli madencilik faaliyetlerinin önüne geçileceğini söyledi.

Öğünç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçe sınırlarındaki 13 bin 288 hektarlık alanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edildiğini belirtti.

İlgili kararın dün Resmi Gazete'de yayımlandığını ifade eden Öğünç, "Dağ ceylanları dünyada yok oluş sürecine girmiş ve Türkiye'de sadece Kırıkhan ilçemizde yaşam alanı bulmuştur. Bu tür, dünyada üst düzeyde korunan son derece nadir türlerden biridir. Biz de bu canlıların yaşam alanlarının korunması için 10 yıldır mücadele veriyorduk. Bu kararla bölgeyi olumsuz yönde etkileyecek yapılaşmanın ve çeşitli madencilik faaliyetlerinin önüne geçilmiş olunacak." değerlendirmesini yaptı.

Kararın ardından hedeflerinin bölgeyi eko turizme kazandırmak olduğunu kaydeden Öğünç, Hatay'da tespit edilen 69 karasal memeli türünden 55'inin bu bölgede yaşadığına dikkati çekti.

Öğünç, bölgede tür koruma eylem planının uygulandığını belirterek, çizgili sırtlan, kayalık gerbili ve saz kedisinin de burada yaşadığını vurguladı.

Reyhanlı, Kırıkhan, Yaban, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:00 Kaynak: AA
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