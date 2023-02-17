HATAY'DA DARB-I SAK KALESİ VE BAYEZİD-İ BİSTAMİ TÜRBESİ YIKILDI

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Alaybeyli köyünde Antakya Haçlı Prensliği'nin önemli kalelerinden Darb-ı Sak Kalesi ve içerisinde bulunan Bayezid-i Bestami Türbesi depremde büyük zarar gördü. Türbenin zarar gördüğünü duyanlar Türkiye'nin dört bir yanından türbeyi ziyarete geldi. Ahmet Menter Ciğerimiz yanıyor. Ne yapacağız İçimiz yanıyor. Ne diyebiliriz. Buraya en son geldiğimde, gelen yaşlılar için buraya çay koyalım diye plan yapmıştık ama ne oldu şimdi dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Alaybeyli köyündeki Darb-ı Sak Kalesi ile buradaki Bayezid-i Bistami Türbesi'ne de zarar verdi. Tarihi Darb-ı Sak Kalesi tamamen yıkıldı. Dağ eteğine inşa edilen kalenin yıkılmasıyla molozlar ve dağdan hareket eden devasa kayalar ise Bayezid-i Bistami Hazretleri Türbesinin girişini kapattı. Türbe kısmen yıkılmış ve girişleri kapanmış olmasına rağmen vatandaşların içeriye girip ziyaret ettikleri görüldü.

CİĞERİMİZ YANIYOR

Dua etmeye gelenlerden Ahmet Menter Değişik zamanlarda gelirdim. Bayezid-i Bestami önemli birisi. Allah'ın dostlarından birisi. Ciğerimiz yanıyor. Ne yapacağız İçimiz yanıyor. Ne diyebiliriz. Diyecek çok söz ama hangi birini söyleyelim Her şey gitmiş. Allah gücünü gösteriyor. Bu depreme kimin gücü yeter. Buraya en son geldiğimde, gelen yaşlılar için buraya çay koyalım diye plan yapmıştık ama ne oldu şimdi dedi.