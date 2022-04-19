MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen DEAŞ'lı teröristler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen DEAŞ'lı teröristler adliyeye sevk edildi

19.04.2022 13:25

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen DEAŞ'lı teröristler adliyeye sevk edildi Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen ve MİT tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilen DEAŞ mensubu 2 kişi adliyeye sevk edildi.

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen DEAŞ'lı teröristler adliyeye sevk edildi

HATAY - Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen ve MİT tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilen DEAŞ mensubu 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DEAŞ mensupları, O.M. ve M.K, Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalanan örgüt mensupları verdikleri ön ifadelerde, Türkiye'ye ve Suriye'deki TSK varlığına eylem planladıklarını, ayrıca bölgedeki DEAŞ mensuplarına da yardım ettiklerini belirtmişlerdi.

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen DEAŞ'lı teröristler adliyeye sevk edildi
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen DEAŞ'lı teröristler adliyeye sevk edildi
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen DEAŞ'lı teröristler adliyeye sevk edildi
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen DEAŞ'lı teröristler adliyeye sevk edildi
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen DEAŞ'lı teröristler adliyeye sevk edildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen DEAŞ'lı teröristler adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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