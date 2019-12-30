Hatay'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Hatay'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

6 saat önce

Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı, System.String[]

Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.


Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit, deşifresi ve engellenmesine yönelik Hatay MİT Başkanlığı, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin birlikte yaptığı çalışma sonucunda yılbaşı kutlamalarında, alışveriş merkezlerinde ve ibadethanelerde eylem yapacağı değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.


Operasyonda 4'ü il merkezinde, 7'si Reyhanlı'da olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı. - HATAY

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:48 Kaynak: İHA
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