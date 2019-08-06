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Hatay'da DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Hatay'da, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Hatay'da, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'de örgütsel irtibatları bulunan ve örgüte eleman temin ederek Suriye'ye gitmelerine aracılık eden örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin il genelinde 23 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen iki kadın şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:33 Kaynak: AA
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