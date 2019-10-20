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Hatay'da DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Hatay'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı, tutuklandı.

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Hatay'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı, tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada terör örgütü DEAŞ'ın amacı ve faaliyetleri kapsamında paylaşımlar yapılan grupta yer aldığı tespit edilen Suriye uyruklu M.A'nın Kırıkhan ilçesindeki adresine operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:22 Kaynak: AA
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