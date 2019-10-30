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Hatay'da DEAŞ operasyonu

46 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda iki zanlı gözaltına alındı.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda iki zanlı gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, istihbari bilgi üzerine, Bekbele Mahallesi'nde bir adrese, özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda, iki şüpheli, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, patlayıcı maddesi bulunmayan bomba düzeneği ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, daha sonra detaylı sorgulama için İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:10 Kaynak: AA
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