Hatay'da Deaş Operasyonu: 9 Gözaltı
19 dakika önce
Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmayla yılbaşı öncesi terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında Antakya
, Erzin
, Reyhanlı
ve Kumlu
ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yapıldı.
Operasyonda 8'i Suriye
uyruklu 9 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:38 Kaynak: AA
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