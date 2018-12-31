Son Dakika Haberleri: Hatay'da Deaş Operasyonu: 9 Gözaltı

Hatay'da Deaş Operasyonu: 9 Gözaltı

19 dakika önce

Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da Deaş Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmayla yılbaşı öncesi terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında Antakya, Erzin, Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Operasyonda 8'i Suriye uyruklu 9 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:38 Kaynak: AA

Hatay, Güncel
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