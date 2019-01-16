Son Dakika Haberleri: Hatay'da Deaş Üyesi Yakalandı

Hatay'da Deaş Üyesi Yakalandı

1 saat önce

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.

Hatay'da Deaş Üyesi Yakalandı, System.String[]
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolu üzerinde uygulama yapan Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçtaki 4 yolcunun Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenirken şahıslardan Suriye uyruklu S.C'nin (33) terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.C. tutuklandı.

Diğer 3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü Türk vatandaşı M.C.E'nin ifadesi doğrultusunda operasyon yapan ekipler, DEAŞ üyesi ile düzensiz göçmenleri sınırdan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçirdiği öne sürülen Türk vatandaşları K.E, M.E, A.A ve Suriye uyruklu R.R'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:55 Kaynak: AA

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