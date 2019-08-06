Son Dakika Haberleri: Hatay'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hatay'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 2 kişi tutuklandı

1 saat önce

Hatay'da DEAŞ ve El Kaide Terör Örgütüne eleman temin ettikleri iddiası ile gözaltına alınan 22 kişiden 2'si tutuklandı.

Hatay'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 2 kişi tutuklandı, System.String[]
Hatay'da DEAŞ ve El Kaide Terör Örgütüne eleman temin ettikleri iddiası ile gözaltına alınan 22 kişiden 2'si tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Hatay'da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine eleman temin ederek Suriye'ye geçmelerine aracılık eden örgüt mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Hatay genelinde 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20'si erkek, 2'si kadın olmak üzere toplamda 22 kişi şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 2 kadın tutuklanırken 20 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - HATAY
Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Iraklı iş adamına kadın ayarlayıp şantajla 40 bin dolar almaya çalışan çete, yakalandı
Erdoğan'ın "Suriye" çıkışına ABD'den yanıt: Kabul edilemez İstanbul'da kafeterya sahibinin tartıştığı şahısa keserle saldırdığı anlar kamerada Engelli kız ve babası, muhtar adayına oy verdiği için sopalarla darp edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 18:05:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 2 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]