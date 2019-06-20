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Hatay'da dededen toruna tahta araba geleneği

1 saat önce

Hatay'da dededen toruna tahta araba geleneği uzun yıllar geçmesine karşın devam ediyor.

Hatay'da dededen toruna tahta araba geleneği, System.String[]
Hatay'da dededen toruna tahta araba geleneği uzun yıllar geçmesine karşın devam ediyor.

Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde kurulu köylerde çocukların vazgeçilmez eğlence aracı tahta arabalar, günümüzde de canlılığını koruyor.

Bütün aksamı tahtadan yapılan arabalar, üç adet tekerlek ve çatal şeklinde direksiyondan oluşuyor. Fren aksamının olmadığı bu arabalarda fren görevini arabayı süren ayaklar görüyor.

Daha önceleri yolların toprak olması sebebiyle, tekerlekleri bilyeli olarak yapılan bu arabalar, yolların asfalt ve parke yapılmasıyla ve çıkaracağı sesten dolayı köy halkının rahatsız olmaması için tahtadan yapılıyor ve üzeri lastikle kaplanıyor.

Tahta arabaya binen çocukların eğlenerek zaman geçirdiğini söyleyen Arpalıuşağı Köyü Muhtarı Mahmut Aslan, "Arabalarımızın tekerleği değişse de bizim geleneğimiz değişmeyecek, devam ettireceğiz" dedi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:25 Kaynak: İHA
Amanos Dağları, Hassa, Araba, Hatay, Güncel
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