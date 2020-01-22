Hatay'da Değerlendirme ve İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da Değerlendirme ve İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Hatay'da Değerlendirme ve İstişare Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Hatay'ın Payas ilçesinde Değerlendirme ve İstişare Toplantısı yapıldı.

Hatay'da Değerlendirme ve İstişare Toplantısı yapıldı, System.String[]

Hatay'ın Payas ilçesinde Değerlendirme ve İstişare Toplantısı yapıldı.

Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya Hatay AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Payas AK Parti İlçe Başkanı Veysi Güler, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda ilçede yapılması planlanan kamu yatırımları ile yaşanan sorun ve öneriler değerlendirildi.

Sokullu Mehmet Paşa, AK Parti, Payas, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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