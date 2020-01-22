Hatay'da Değerlendirme ve İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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Hatay'da Değerlendirme ve İstişare Toplantısı yapıldı
6 saat önce
Hatay'ın Payas ilçesinde Değerlendirme ve İstişare Toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:12 Kaynak: AA
Hatay'ın Payas ilçesinde Değerlendirme ve İstişare Toplantısı yapıldı.
Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya Hatay AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Payas AK Parti İlçe Başkanı Veysi Güler, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
Toplantıda ilçede yapılması planlanan kamu yatırımları ile yaşanan sorun ve öneriler değerlendirildi.
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