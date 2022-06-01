Demir boruya sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde demir boruya sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Aksaray Mahallesi'nde bahçelerinde bulunan demir borudan kedi sesi geldiğini fark eden ev halkı, durumu itfaiyeye bildirdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, testere ve demir kesme araçları kullanarak hayvanı sıkıştığı yerden kurtardı.
Kedi yavrusu tedavi ve bakımı için Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.
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