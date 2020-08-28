Hatay'da demir çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kendilerini nakliyeci olarak tanıtarak bir firmadan 200 bin lira değerinde demir çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmadan demir çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güzergahlardaki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler A.Ç, Y.K. ve İ.M'yi çaldıkları demirle Şanlıurfa'da yakaladı.

İskenderun'a getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.M. ve Y.K. tutuklandı, A.Ç. ise serbest bırakıldı.

Sahte evrak düzenleyerek kendilerini nakliyeci olarak tanıtan zanlıların, Ankara'da bir kişiye satılan demirleri alarak Şanlıurfa'ya götürdükleri bildirildi.