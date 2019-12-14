Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama (2) - Son Dakika

Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama (2)

6 saat önce

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIİSDEMİR'in 4'üncü fırınında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama (2), System.String[]

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İSDEMİR'in 4'üncü fırınında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı patlamanın olduğu fırında benzer patlamaların zaman zaman meydana geldiği ancak bu kez yaşanan patlamanın biraz daha büyük ölçekte olduğu vurgulandı. Patlamanın ardından çıkan yangın ise  İSDEMİR ekipleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından kontrol altına alındı. Fırında soğutma çalışması yapılıyor.

BU KAÇAĞI SICAK METALE TEMAS ETMESİ SONUCU PATLAMA OLMADI

İSDEMİR'den patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise yüksek fırında su kaçağının sıcak metale temas etmesi nedeniyle patlama meydana geldiği, hiç kimsenin zarar görmediği bildirildi. Açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı, kısa süre içerisinde normal çalışma şartlarına dönülmesinin beklendiği kaydedildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:03 Kaynak: DHA
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