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Hatay'da deniz turizmi geliştiriliyor - Son Dakika

Hatay'da deniz turizmi geliştiriliyor

09.09.2021 10:00
Hatay'da deniz turizmi geliştiriliyor, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deniz turizminin geliştirilmesi amacıyla 2 adet tekne hibe edildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deniz turizminin geliştirilmesi amacıyla 2 adet tekne hibe edildi.

Yayladağı Belediyesi tarafından yakın zamanda hayata geçirilecek olan Gözlüce Fenk bölgesinde "Dalış Akademisi Projesi" kapsamında biri 11 metre, diğeri ise 9 metre olmak üzere iki adet tekne Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe edildi.

İlçe sınırları içerisinde yer alan denizin berraklığıyla göz dolduran ve mavi ile yeşili bir arada buluşturan, doğasıyla da dikkat çeken saklı cennet olarak anılan Karamağara Koyu'nda teknelerle deniz turizminin arttırılması amaçlanıyor.

İki tekneyi Antakya ilçesinde karşılayan AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve AK Parti Yayladağı İlçe Başkanı Doğan Gürlen, burada yetkililerden bilgi aldı.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, "Yayladağı'mızda deniz turizmini geliştirmek için bu gün ilk adımı atmış olduk" dedi.

Balıkçılık Genel Müdürlüğünden bir adet 11 metre, bir adette 9 metre olmak üzere iki adet tekneyi hibe olarak aldıklarını ifade eden Yalçın, "Milletvekilimiz Sabahat Özgürsoy Çelik'e teşekkür ediyoruz. Bizlere bu konuda çok destekleri oldu. İlçemizde deniz turizmi ile alakalı Gözlüce Fenk bölgesinde dalış akademisi projemiz var. Bu projeye bir adet tekne gerekiyordu dalış alanlarına varmak için. Yine ilçemize bağlı Karamağara'da güzel bir koyumuz var. Orada da restoran ve gezi amaçlı kullanmak üzere bir adet de tekneye sahip olmuş olduk. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik te Yayladağı ilçesini turizmle buluşturmak istediklerini ifade etti. Çelik, "Yayladağı ilçemiz Hatay'ımızın çıkmaz sokağı gibiydi ama bunu aşmak adına öncelikle tarım sektöründe büyük adımlar attık. Bu adımları atmaya tarım-sanayi sitemizle başladık. İlçemizde mantar, çilek seraları hakikaten tarımda önemli bir noktaya geldi. İhracatta önemli bir noktaya geldik. Hem şehrimize hem ülkemize katma değer olarak katkılar sağlamakta. Bunun için de önemli tohumların atıldığını inanıyorum. Dalış akademimiz en yakın zamanda faaliyete geçecek. Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli beye çok teşekkür ediyorum. İlçemize adet tekne kazandırdı. Bu teknelerle dalış akademimizin hızlı bir şekilde orada sporseverlere ve dalış severlere hizmet edebilme adına büyük katkılar sunacak. Bu noktada tüm Türkiye'deki ve dünyadaki dalış sever kardeşlerimizi Yayladağı'na bekliyoruz. Yayladağı'ndaki Karamağa Gözlüce Fenk bölgesindeki bu dalış merkezleri toplam 28 adet farklı bölgede sporseverler için bir alan oluşturdu. Meksika'dan sonra Türkiye noktasında baktığımızda çok önemli güzel dalış merkezleri var. Hatta henüz keşfedilmeyen ve yeni keşfedilmiş olan dalış alanları var. Ben ilçemize, şehrimize, ülkemize önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Tüm dünyadaki dalış severleri Yayladağı'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından iki adet tekne Yayladağı İlçesi'ne uğurlandı. - HATAY

Hatay'da deniz turizmi geliştiriliyor
Hatay'da deniz turizmi geliştiriliyor
Hatay'da deniz turizmi geliştiriliyor
Hatay'da deniz turizmi geliştiriliyor
Hatay'da deniz turizmi geliştiriliyor
Hatay'da deniz turizmi geliştiriliyor

Yayladağı, Hisarcık, Tarım, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hatay'da deniz turizmi geliştiriliyor - Son Dakika Ekonomi


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