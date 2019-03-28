Hatay'da Denizde Ceset Bulundu
1 saat önce
Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.
Hatay
'ın Arsuz
ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.
Gülcihan sahili açıklarında suda ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik İskenderun
Grup Komutanlığına bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, cesedi denizden çıkardı.
Savcının incelemesinin ardından ceset, İskenderun Devlet Hastanesine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:57 Kaynak: AA
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