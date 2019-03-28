Hatay'da Denizde Ceset Bulundu

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Beren Saat, Eşi Kenan Doğulu'yu Sosyal Medya Hesabından Tebrik Etti

Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız