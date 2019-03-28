Son Dakika Haberleri: Hatay'da Denizde Ceset Bulundu

Hatay'da Denizde Ceset Bulundu

1 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.


Gülcihan sahili açıklarında suda ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, cesedi denizden çıkardı.

Savcının incelemesinin ardından ceset, İskenderun Devlet Hastanesine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:57 Kaynak: AA

Arsuz, Hatay, Güncel
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