Hatay'da denizde dinamitle balık avlayan kişiye 14 bin 680 lira ceza - Son Dakika
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Hatay'da denizde dinamitle balık avlayan kişiye 14 bin 680 lira ceza

08.06.2022 15:10
Hatay'da denizde dinamitle balık avlayan kişiye 14 bin 680 lira ceza

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, denizde dinamitle balık avladığı tespit edilen kişiye 14 bin 680 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, denizde dinamitle balık avladığı tespit edilen kişiye 14 bin 680 lira ceza uygulandı.

Işıklı Mahallesi sahilinde dinamit kullanılarak avcılık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine, Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Denizde dinamitle balık avladığı tespit edilen B.S'ye 14 bin 680 lira ceza kesildi.

Sahil Güvenlik'ten denizde dip temizliği

İskenderun Balıkçılar Barınağı'nda Sahil Güvenlik ekipleri deniz dibi temizliği de yaptı.

Ekipler, denizde ağlara takılı halde buldukları vatozu kurtarıp doğal ortamına bıraktı.

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Kaynak: AA

İskenderun, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da denizde dinamitle balık avlayan kişiye 14 bin 680 lira ceza - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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