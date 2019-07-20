Hatay'da denizde erkek cesedi bulundu
1 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:04 Kaynak: AA
'ın İskenderun
ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu. Sarıseki
Mahallesi'nde, denizde hareketsiz birisinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya ve sahil güvenliğe bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, cesedi bot yardımıyla karaya çıkardı.
Bazı uzuvları olmadığı tespit edilen ve kimliği belirlenemeyen bir erkeğe ait ceset, İskenderun Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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