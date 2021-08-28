Hatay'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Servis ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizden çıkardıkları kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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