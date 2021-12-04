Hatay'da denizde temizlik çalışması gerçekleştiriliyor - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde, 4 gün önce etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle denizde oluşan kirlilik belediye ekiplerince temizleniyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 30 Kasım'da kentin sahil kesimlerinde kuvvetli fırtına oluştuğu hatırlatıldı.
Denizde kirlilik meydana geldiği belirtilen açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince tekne yardımıyla temizlik çalışması gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, kuvvetli fırtınanın oluşturduğu denizdeki kirliliğinin giderilmesi amacıyla deniz yüzeyindeki çöp ve atıkların toplanarak atık bertaraf tesisine taşındığı belirtildi.
Temizlik çalışmalarının 31 Aralık'a kadar süreceği açıklamada ifade edildi.
Kaynak: AA
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