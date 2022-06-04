Hatay'da denize giren 15 yaşındaki kız boğularak can verdi - Son Dakika
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Hatay'da denize giren 15 yaşındaki kız boğularak can verdi

04.06.2022 20:37

Hatay'da denize giren 15 yaşındaki kız boğularak can verdi Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize yüzmeye giren 15 yaşındaki kız boğularak hayatını kaybetti.

Hatay'da denize giren 15 yaşındaki kız boğularak can verdi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize yüzmeye giren 15 yaşındaki kız boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Saman ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde bulunan sahilde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Merve Çay (15), arkadaşı H.K ile denize yüzmeye girdi. Bir süre sonra Merve denizin içerisinde kayıplara karıştı. Durumu fark H.K. arkadaşı Merve'yi kurtarmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine geline güvenlik ekipleri ve balıkçı tekneleri kaybolan Merve'yi aramaya başladı.

Balıkçı teknesindeki kişiler denizde kaybolan Merve'yi bulup karaya çıkarttı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Merve'yi hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Merve hayatını kaybetti.

Hatay'da denize giren 15 yaşındaki kız boğularak can verdi
Hatay'da denize giren 15 yaşındaki kız boğularak can verdi
Hatay'da denize giren 15 yaşındaki kız boğularak can verdi
Hatay'da denize giren 15 yaşındaki kız boğularak can verdi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da denize giren 15 yaşındaki kız boğularak can verdi - Son Dakika

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