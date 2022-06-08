İSTE'den yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Tunahan Şimşek'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına, tüm sevenlerine ve İSTE Ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hatay'da denize giren kişi boğuldu - Son Dakika

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