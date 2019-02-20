Son Dakika Haberleri: Hatay'da Deprem

Hatay'da Deprem

1 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Samandağ'da 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin saat 08.35'te ve 25,95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:52 Kaynak: AA

AFAD, Samandağ, Hatay, Güncel
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