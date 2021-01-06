Deprem simülasyon tırında farkındalık eğitimi - Son Dakika

Hatay'da vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin şiddetinde sarsıntıların canlandırıldığı simülasyon tırında, deprem konusunda teorik ve pratik eğitim aldı.

Antakya Vali Ürgen Alanı'nda simülasyon tırında vatandaşlara ilk olarak deprem eğitimi verildi.

Ardından Türkiye'de yaşanmış şiddetli depremlerin sarsıntıları katılımcılara yaşatılarak deprem esnasında yapılması gerekenler anlatıldı.

AFAD Deprem Simülasyon Tırı'nın farklı ilçelerde de deprem simülasyon eğitimi vereceği öğrenildi.