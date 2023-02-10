Hatay'da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü - Son Dakika
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Hatay'da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü

10.02.2023 20:14

Hatay'da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü Zeytin bahçesinde 30 metre derinliğinde 200 metre genişliğinde yarık oluştu Hatay'da deprem sonrası bir köyde 35 dönümlük zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu.

Hatay'da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü

Zeytin bahçesinde 30 metre derinliğinde 200 metre genişliğinde yarık oluştu

HATAY - Hatay'da deprem sonrası bir köyde 35 dönümlük zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu. Bölge sakinleri depremde büyük bir patlama sesi duyduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü İlçesi'ne bağlı Tepehan Köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen yarık oluştu. Yaklaşık 30 metre derinliğinde 200 metre genişliğindeki çukur vatandaşları ise tedirgin etti. Oluşan dev yarık dron ile havadan da görüntülendi. Bazı vatandaşlar deprem sırasında büyük bir patlama sesi duyduklarını aynı bölgede yine yeşil ışık gördüklerini söyledi.

Olayı anlatan bölge sakinlerinden Aziz Gündüz, "Çok büyük bir patlama oldu ben görmedim ama ses duydum. Sabah bu tarafa doğru baktığımda maalesef bu tarafta böyle bir yıkıntı gördük. Bu tarafa doğru tarlaydı dümdüzdü. Şimdi kepçe dahi inmez. Bilemiyorum ne olduğunu" dedi.

Abdullah Temizkan isimli bir diğer bölge sakini, "Patlama buradan çıkmış. Çökmüş böyle bir şey yok. Patladığını görenler var. İnanamadım. Buradan yeşil dumanlar çıkmış"diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Hatay'da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü - Son Dakika

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