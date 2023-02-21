Hatay'da depremde binalar yıkıldı, yangın merdiveni ayakta kaldı - Son Dakika
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Hatay'da depremde binalar yıkıldı, yangın merdiveni ayakta kaldı

21.02.2023 10:59

KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 depremde hasar gören birçok bina, dün akşam saatlerinde 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerde yıkıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 depremde hasar gören birçok bina, dün akşam saatlerinde 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerde yıkıldı. Bu binalardan Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi misafirhanesinin ise sadece yangın merdiveni ayakta kaldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.4'lük depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, dün akşam saatlerinde 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. İlk depremlerde büyük hasar gören Ürgen Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne bağlı 7 katlı misafirhane, dünkü depremlerde tamamen çökerken, sadece yangın merdiveninin ayakta kaldığı görüldü. Yangın merdivenin üzerinde güvercinlerin olması ise dikkati çekti.

'EŞYALARIMIZI ALMAYA ÇALIŞIYORDUK'

Dünkü depremde evinin bulunduğu bina da çöken Mehmet Şevket Köseoğlu (21), "Depremde binalarımız ağır hasar almıştı ve bir kısmı da yıkılmıştı. Bizim binamız ağır hasarlı şekilde ayakta duruyordu. Dün akşam saatlerinde yaşanan depremle de tamamen yıkıldığını gördük. Apartmanda kalan eşyalarımızı kontrollü almaya çalışıyorduk ama çökünce bir şey alamadık. Dünkü depremle burada bulunan bütün binalar yıkılırken, misafirhanenin yangın merdiveni ayakta kalmış. Bu beni çok şaşırttı" dedi.


Kaynak: DHA
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Mustafa Kemal Üniversitesi, Kahramanmaraş, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da depremde binalar yıkıldı, yangın merdiveni ayakta kaldı - Son Dakika

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