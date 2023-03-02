İSTANBUL ? HATAY BELEN'DEKİ KARTOPU APARTMANININ FEN İŞLERİ SORUMLUSU YAKALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL ? HATAY BELEN'DEKİ KARTOPU APARTMANININ FEN İŞLERİ SORUMLUSU YAKALANDI

02.03.2023 12:46

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde yıkılan Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç, Tacikistan'a kaçtı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde yıkılan Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç, Tacikistan'a kaçtı. Dalkılıç, Tacikistan'da görevliler tarafından uçaktan indirilmedi ve Türkiye'ye geri gönderildi. Dalkılıç İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dalkılıç tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afetten etkilenen illerin Cumhuriyet başsavcılıkları yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda Hatay'ın Belen ilçesinde yıkılan ve 20 kişinin öldüğü Kartopu Apartmanı sorumluları hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Apartmanın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç, hakkında yakalama kararı çıkmadan önce Tacikistan'a kaçtı. Dalkılıç'ın pasaportundaki hareketliliği fark eden polis, şüphelinin Tacikistan'a gittiğini belirledi. Bunun üzerine savcılık tarafından Dalkılıç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine polis, Tacikistan emniyet teşkilatı ile görüşerek şüphelinin uçaktan inmesine izin verilmemesini istedi. Şüpheli Tacikistan polisi tarafından uçaktan indirilmedi ve aynı uçakla İstanbul'a geri gönderildi.

Dalkılıç, İstanbul Havalimanında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Dalkılıç emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İSTANBUL ? HATAY BELEN'DEKİ KARTOPU APARTMANININ FEN İŞLERİ SORUMLUSU YAKALANDI - Son Dakika
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