Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı , Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun 'un üzerinde bir miktar para ile yurt dışına çıkmak için İstanbul Havalimanı'na geldiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Yaşar Coşkun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da yıkılan rezidansın müteahhidi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

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