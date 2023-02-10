Hatay'da yıkılan rezidansın müteahhidi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da yıkılan rezidansın müteahhidi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı

10.02.2023 18:21
Hatay'da yıkılan rezidansın müteahhidi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un üzerinde bir miktar para ile yurt dışına çıkmak için İstanbul Havalimanı'na geldiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Şüpheli Coşkun, Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Karadağ'a kaçmak üzereyken gözaltına alınan ve üzerinde bir miktar para ele geçirilen şüpheli Coşkun, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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İstanbul Havalimanı, Yaşar Coşkun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da yıkılan rezidansın müteahhidi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

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