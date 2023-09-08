Hatay'da depremden 215 gün sonra kahreden haber! Kazı sırasında enkazda ceset bulundu

Hatay'da depremin 215'inci gününde 'Yerinde Dönüşüm' projesi kapsamında yapılan temel kazısı sırasında enkazda ceset bulundu.

"YERİNDE DÖNÜŞÜM" ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Olay, merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Antakya'da 'Yerinde Dönüşüm' projesi kapsamında çalışmalar başlatıldı.

KAZI ÇALIŞMASI SIRASINDA ENKAZDA CESET BULUNDU

Depremin yıktığı Atatürk Caddesi'ndeki iş hanı ve çok katlı otoparkın bulunduğu arazide temel atmak için yapılan kazı çalışması sırasında enkazda ceset bulundu.

KİMLİĞİ DNA TESTİ SONRASI KESİNLİK KAZANACAK

Cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesedin cinsiyeti ve kimliğinin, DNA testinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.