Hatay'da depremden 215 gün sonra kahreden haber! Kazı sırasında enkazda ceset bulundu - Son Dakika

Hatay'da depremden 215 gün sonra kahreden haber! Kazı sırasında enkazda ceset bulundu

Son Güncelleme: 08.09.2023 23:40

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli iki depremde en büyük yıkımı yaşayan illerin başında gelen Hatay'da kahreden bir gelişme yaşandı. Depremin 215. gününde 'Yerinde Dönüşüm' projesi kapsamında yapılan temel kazısı sırasında enkazda ceset bulundu. Cesedin cinsiyeti ve kimliği, adli tıptaki DNA testinin ardından kesinlik kazanacak.

Hatay'da depremin 215'inci gününde 'Yerinde Dönüşüm' projesi kapsamında yapılan temel kazısı sırasında enkazda ceset bulundu.

"YERİNDE DÖNÜŞÜM" ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Olay, merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Antakya'da 'Yerinde Dönüşüm' projesi kapsamında çalışmalar başlatıldı.

KAZI ÇALIŞMASI SIRASINDA ENKAZDA CESET BULUNDU

Depremin yıktığı Atatürk Caddesi'ndeki iş hanı ve çok katlı otoparkın bulunduğu arazide temel atmak için yapılan kazı çalışması sırasında enkazda ceset bulundu.

KİMLİĞİ DNA TESTİ SONRASI KESİNLİK KAZANACAK

Cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesedin cinsiyeti ve kimliğinin, DNA testinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Deprem, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da depremden 215 gün sonra kahreden haber! Kazı sırasında enkazda ceset bulundu - Son Dakika


Son Dakika
23:58 Brezilya'da korkunç kaza! Çöp kamyonuna çarpan motosiklet de sürücünün bedeni de paramparça oldu
23:55 Son Dakika: A Milli Takımımız, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistanla 1-1 berabere kaldı
23:40 Hatay'da depremden 215 gün sonra kahreden haber! Kazı sırasında enkazda ceset bulundu
23:29 Milli Takım'ın yıldızından inanılmaz hata! Rakip oyuncuya resmen "Al da at" dedi
22:59 Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi! Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
22:45 Bakan Koca rakamları tek tek açıkladı: Sağlık taramasında 3 milyon 381 bin 418 kişiye obezite tanısı kondu
22:41 Ne yaptın sen Barış Alper! Kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
22:31 CHP'de 100. yıl etkinlikleri başladı! Partinin kuruluşuna özel bestelenen marş ilk kez seslendirildi
22:20 Türkiye-Ermenistan maçında görsel şölen yaşandı
22:12 New York'taki Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı! Yere atıp tekmeledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2023 00:09:57. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da depremden 215 gün sonra kahreden haber! Kazı sırasında enkazda ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement