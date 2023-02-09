Aynı enkazda bir baba ile kızına da ulaşıldı.

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan Sultanevler Sitesi'nde bir blokun enkazından gelen sesleri tespit eden İHH ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. ??

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hatay'da depremden 72 saat sonra aynı binanın enkazından 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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