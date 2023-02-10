Hatay'da depremin 108'inci saatinde anne ve 3 çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika
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Hatay'da depremin 108'inci saatinde anne ve 3 çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı

10.02.2023 18:08
Hatay'da depremin 108'inci saatinde anne ve 3 çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden 108 saat sonra 36 yaşındaki Neslihan Karadeniz ve 3 çocuğu, mahsur kaldıkları enkazdan kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden 108 saat sonra 36 yaşındaki Neslihan Karadeniz ve 3 çocuğu, mahsur kaldıkları enkazdan kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yapan ekipler, Hakkı Dedebeyoğlu Sokak'taki Lider Apartmanı'nda enkazdan ses geldiğini fark etti.

Ekiplerin çalışması sonucu 36 yaşındaki anne Neslihan Karadeniz ile çocukları 6 yaşındaki Ramazan Musab, 13 yaşındaki Münire ve 21 yaşındaki Fatmanur enkazdan sağ çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma ekipleri ve çevredekiler, büyük mutluluk yaşadı.

Kurtarılanların yakınlarının baba Alpaslan Karadeniz'in de yıkıntıların altında olduğunu söylediği ekipler, yaptıkları dinlemede enkazda tekrar ses tespit etti.

Binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Hatay'da depremin 108'inci saatinde anne ve 3 çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika

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