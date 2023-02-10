Kurtarılanların yakınlarının baba Alpaslan Karadeniz'in de yıkıntıların altında olduğunu söylediği ekipler, yaptıkları dinlemede enkazda tekrar ses tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu 36 yaşındaki anne Neslihan Karadeniz ile çocukları 6 yaşındaki Ramazan Musab, 13 yaşındaki Münire ve 21 yaşındaki Fatmanur enkazdan sağ çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hatay'da depremin 108'inci saatinde anne ve 3 çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika

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