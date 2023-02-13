Öte yandan enkazın yakınında bulunan bir kişinin de Dönmez'in çıkarılmasının ardından "anne" diye seslenerek gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Ekipler, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Akdeniz, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da depremin 176. saatinde bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika

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