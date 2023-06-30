Hatay'da depremin izleri uydu fotoğraflarına yansıdı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en ağır hasarı alan illerin başında gelen Hatay'da felaketin izleri uydu fotoğraflarına yansıdı. Depremden önce ve sonra farklı zamanlarda çekilen uydu fotoğraflarında felaketin şehirde bıraktığı hasar kahretti.

0N BİNLERCE VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler bölgede ağır hasara yol açtı. 11 ili vuran depremlerde yaklaşık 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti, binlerce bina yerle bir oldu.

HATAY'DAKİ AĞIR YIKIM UYDU FOTOĞRAFLARINA YANSIDI

Depremin en ağır hasarı verdiği şehirlerden birisi de Hatay oldu. Taş üstünde taş kalmayan Hatay'da depremin yıkıcı etkisi uydu fotoğraflarına yansıdı. TRT Haber'de yer alan habere göre, depremin öncesi ve sonrasında çekilen uydu görüntüleri yürekleri burktu.

YIKILAN BİNALARDAN GERİYE DEVASA ENKAZ KALDI

Geçtiğimiz senenin aralık ayının yanı sıra ocak, şubat ve nisan ayında çekilen uydu görüntülerinde yıkılan binaların yerlerinde dümdüz bir alan oluştuğu görüldü. Şehirdeki enkazın büyüklüğü uydu görüntülerine net şekilde yansıdı.

RÖNESANS REZİDANS DA UYDU FOTOĞRAFLARINDA

Uydu fotoğraflarında yer alan yapılardan birisi de depremde yıkılan Rönesans Rezidans oldu. Depremin büyüklüğünün etkisi Rönesans Rezidans'ın uydu görüntülerinden görüldü.