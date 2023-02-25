Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, depremlerin vurduğu Hatay'a aşı TIR'ı getirdi. Sağlık ekipleri, enkaz çalışmalarında görev yapan personeli ve depremzedeleri tetanos riskine karşı aşılamaya başladı. Türkiye 'nin dört bir yanından Hatay'da görevlendirilen Sağlık Bakanlığı ekipleri, mahalle mahalle, köy köy gezerek aşı uygulaması gerçekleştiriyor.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da depremzedelere tetanos aşısı - Son Dakika

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