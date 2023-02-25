Hatay'da depremzedelere tetanos aşısı - Son Dakika
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Hatay'da depremzedelere tetanos aşısı

25.02.2023 17:51
Hatay'da depremzedelere tetanos aşısı

SAĞLIK Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce Hatay'da depremzedelere ve bölgede görevli personele tetanos aşısı uygulandı.

SAĞLIK Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce Hatay'da depremzedelere ve bölgede görevli personele tetanos aşısı uygulandı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, depremlerin vurduğu Hatay'a aşı TIR'ı getirdi. Sağlık ekipleri, enkaz çalışmalarında görev yapan personeli ve depremzedeleri tetanos riskine karşı aşılamaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanından Hatay'da görevlendirilen Sağlık Bakanlığı ekipleri, mahalle mahalle, köy köy gezerek aşı uygulaması gerçekleştiriyor.


Kaynak: DHA
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Sağlık Bakanlığı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da depremzedelere tetanos aşısı - Son Dakika

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