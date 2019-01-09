Son Dakika Haberleri: Hatay'da Dere Yatağında Kadın Cesedi Bulundu

Hatay'da Dere Yatağında Kadın Cesedi Bulundu

36 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dere yatağında kadın cesedi bulundu.

Hatay'da Dere Yatağında Kadın Cesedi Bulundu, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dere yatağında kadın cesedi bulundu.

Mehmetbeyli Mahallesi'nde dere yatağında ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, cesedin bir kadına ait olduğunu tespit etti.

İlk belirlemelere göre bıçaklanarak öldürülen kadının cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:02 Kaynak: AA

Reyhanlı, Hatay, Güncel
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