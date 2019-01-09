Hatay'da Dere Yatağında Kadın Cesedi Bulundu
36 dakika önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dere yatağında kadın cesedi bulundu.
Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde dere yatağında kadın cesedi bulundu.
Mehmetbeyli Mahallesi'nde dere yatağında ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, cesedin bir kadına ait olduğunu tespit etti.
İlk belirlemelere göre bıçaklanarak öldürülen kadının cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:02 Kaynak: AA
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