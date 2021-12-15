Hatay'da dere yataklarında temizlik çalışması - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediyesince dere yataklarındaki temizlik çalışmaları devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kış aylarıyla birlikte derelerde taşkına sebep olacak çamur, atık ve otların temizlenmesi için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.
Antakya ve Samandağ ilçelerinde süren çalışmalarda dere yatakları iş makineleri yardımıyla temizleniyor.
Açıklamada, dere yataklarındaki temizlik çalışmalarının 15 ilçede süreceği kaydedildi.
Kaynak: AA
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