Hatay'da derede kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da derede kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Hatay'da derede kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

6 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 15 Ocak'ta balık avladığı derede kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hatay'da derede kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu, System.String[]

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 15 Ocak'ta balık avladığı derede kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Karasu Deresi'nde 3 gün önce kayıkla balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Riyad Gümüş (60), AFAD ve Konya Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince arandı.

Çalışmalarını Gümüş'e ait kayık ve ağ malzemelerinin bulunduğu Arpahan Mahallesi mevkisinde kıyıdan ve su altından yoğunlaştıran ekiplere vatandaşlar da destek verdi.

Çalışmalar sonucu Gümüş'ün cansız bedenine, kayık ve ağ malzemelerinin bulunduğu bölgenin yaklaşık 500 metre ilerisindeki sazlık alanda ulaşıldı.

Gümüş'ün cenazesi otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

Antakya, Gümüş, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hatay'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü
ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 23:03:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da derede kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]