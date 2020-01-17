Hatay'da derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Hatay'da derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde balık avladığı derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:26 Kaynak: AA
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde balık avladığı derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Karasu Deresi'nde iki gün önce kayıkla balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan 60 yaşındaki Riyad Gümüş'ü arama çalışmalarına Arpahan Mahallesi mevkisinde devam ediliyor.
Sahil güvenlik, AFAD ve Konya Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği polis dalgıç ekiplerince yapılan aramalara vatandaşlar da destek veriyor.
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