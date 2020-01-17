Hatay'da derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Hatay'da derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde balık avladığı derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Hatay'da derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde balık avladığı derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Karasu Deresi'nde iki gün önce kayıkla balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan 60 yaşındaki Riyad Gümüş'ü arama çalışmalarına Arpahan Mahallesi mevkisinde devam ediliyor.

Sahil güvenlik, AFAD ve Konya Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği polis dalgıç ekiplerince yapılan aramalara vatandaşlar da destek veriyor.

Antakya, Gümüş, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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