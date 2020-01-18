Hatay'da derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde balık avladığı derede 15 Ocak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.



Karasu Deresi'nde 3 gün önce kayıkla balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Riyad Gümüş (60), AFAD ve Konya Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince aranıyor.

Çalışmalarını Gümüş'e ait kayık ve ağ malzemelerinin bulunduğu Arpahan Mahallesi mevkisinde kıyıdan ve su altından yoğunlaştıran ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.