Hatay'da derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Hatay'da derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde balık avladığı derede 15 Ocak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde balık avladığı derede 15 Ocak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.


Karasu Deresi'nde 3 gün önce kayıkla balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Riyad Gümüş (60), AFAD ve Konya Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince aranıyor.

Çalışmalarını Gümüş'e ait kayık ve ağ malzemelerinin bulunduğu Arpahan Mahallesi mevkisinde kıyıdan ve su altından yoğunlaştıran ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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